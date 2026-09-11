Углекислый газ убьет Россию раньше, чем метан. Об этом в пресс-центре НСН рассказал кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Лаборатории физики климата и окружающей среды Института естественных наук и математики Уральского федерального университета Константин Грибанов.

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«Вечная мерзлота действительно оттаивает. Мы уже десятилетие ведём мониторинг глубины сезонно‑талого слоя на Ямале. Мы видим изменение глубины протаивания на некоторых контрольных участках — с полуметра до двух с лишним метров. При оттаивании мерзлоты происходит не только выброс метана, но и выброс углекислого газа. Несмотря на то, что вегетационный сезон тундры поглощает углекислый газ, когда приходит конец августа-начало сентября, все эти бактерии, которые там когда‑то лежали, начинают питаться какими‑либо органическими остатками, и это сопряжено не только с выделением метана, но и с выделением углекислого газа. Метан имеет сток в атмосфере, но его концентрация с высотой падает, а у CO₂ — нет. С ним в атмосфере ничего не происходит. То есть сток углекислого газа происходит только на поверхности. Так что я считаю, что CO₂ более опасен, чем метан, и он нас «убьёт» раньше», — рассказал он.

Ранее кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Лаборатории физики климата и окружающей среды Института естественных наук и математики Уральского федерального университета Константин Грибанов заявил в пресс-центре НСН, что человечество своими действиями включило обратную положительную связь в корреляции с климатом: если оно прекратит выбросы в атмосферу, то температура на планете все равно продолжит повышаться.



