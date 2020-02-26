Число заболевших коронавирусом в мире перевалило за 80 тысяч

Число заболевших коронавирусом в мире составило 80 980 случаев. Случаи заражения зафиксированы в 33 странах по всему миру. Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, передает РИА новости.

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По словам представителя ВОЗ, большинство случаев — 96,5% — заболевания новым типом коронавируса выявлено в Китае. Эпидемия не обошла стороной и 13 стран Европы, отмечает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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