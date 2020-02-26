Число заболевших коронавирусом в мире перевалило за 80 тысяч

По словам представителя ВОЗ, большинство случаев — 96,5% — заболевания новым типом коронавируса выявлено в Китае. Эпидемия не обошла стороной и 13 стран Европы, отмечает RT.

Ученый-вирусолог Феликс Ершов заявил в эфир НСН, что сейчас ехать в пораженную коронавирусом Италию – все равно, что входить в горящий дом.

