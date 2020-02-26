Число заболевших коронавирусом в мире перевалило за 80 тысяч
Число заболевших коронавирусом в мире составило 80 980 случаев. Случаи заражения зафиксированы в 33 странах по всему миру. Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, передает РИА новости.
По словам представителя ВОЗ, большинство случаев — 96,5% — заболевания новым типом коронавируса выявлено в Китае. Эпидемия не обошла стороной и 13 стран Европы, отмечает RT.
Ученый-вирусолог Феликс Ершов заявил в эфир НСН, что сейчас ехать в пораженную коронавирусом Италию – все равно, что входить в горящий дом.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Мария Шарапова завершила карьеру в спорте
- ВОЗ: О пандемии коронавируса говорить пока рано
- Мишустин уточнил, когда можно сбивать нарушившие границу гражданские самолёты
- Жириновский призвал запретить упоминать в песнях про алкоголь
- Число заболевших коронавирусом в мире перевалило за 80 тысяч