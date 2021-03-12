ВОЗ не зафиксировала ни одной смерти от COVID-вакцин

В мире не зафиксировано ни одной смерти, вызванной вакциной от коронавируса, на сегодня сделано 268 миллионов прививок. Такие данные по состоянию на 9 марта приводят во Всемирной организации здравоохранения. Таким образом там прокомментировали приостановку радом стран вакцинации препаратом британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, передаёт ТАСС.

Как уточнил представитель ВОЗ, речь идёт о мере предосторожности со стороны этих государств в связи с появлением данных об образовании тромбов у привитых. Причём приостановка использования касается конкретной партии вакцины AstraZeneca, распределяемой в Европейском союзе. Запрет будет действовать до завершения полного расследования вновь открывшегося возможного побочного эффекта.