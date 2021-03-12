ВОЗ не зафиксировала ни одной смерти от COVID-вакцин
В мире не зафиксировано ни одной смерти, вызванной вакциной от коронавируса, на сегодня сделано 268 миллионов прививок. Такие данные по состоянию на 9 марта приводят во Всемирной организации здравоохранения. Таким образом там прокомментировали приостановку радом стран вакцинации препаратом британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, передаёт ТАСС.
Как уточнил представитель ВОЗ, речь идёт о мере предосторожности со стороны этих государств в связи с появлением данных об образовании тромбов у привитых. Причём приостановка использования касается конкретной партии вакцины AstraZeneca, распределяемой в Европейском союзе. Запрет будет действовать до завершения полного расследования вновь открывшегося возможного побочного эффекта.
При этом комитет по оценке фармацевтических рисков Европейского агентства лекарственных средств по-прежнему считает, что польза от вакцины превалирует над рисками прививки.
Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин также регулярно анализирует сообщения и обеспокоенности относительно безопасности вакцин, в том числе и последнюю информацию по препарату AstraZeneca. Полученные результаты будут обнародованы немедленно после прояснения ситуации.
Как подчеркнул официальный представитель ВОЗ, смерти от других причин продолжатся, в том числе после вакцинации от COVID-19, однако они не имеют уже отношение к коронавирусу.
Накануне стало известно, что Дания, Австия и некоторые другие страны ЕС приостановили применение вакцины AstraZeneca после появления информации об образовании тромбов у привитых.
На территории Европейской экономической зоны официально зарегистрировано 30 случаев тромбоэмболических осложнений среди около 5 млн людей, которые получили вакцину.
Таким образом в процентном соотношении число таких осложнений не превышает статистику по аналогичным случаям среди населения в целом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru