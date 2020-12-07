ВОЗ не видит необходимости в обязательной вакцинации
Глава департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения Кейт О’Брайен заявил, что не видит необходимости в обязательности вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно данным агентства, такого же мнения придерживается директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. По его словам, в частности, правительства должны стараться избегать обязательной вакцинации и «лучше информировать население».
Ранее в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам регионов подготовить инфраструктуру для доставки вакцин против коронавируса, а также организовать логистику проведения вакцинации.
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