ВОЗ не видит необходимости в обязательной вакцинации

Глава департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения Кейт О’Брайен заявил, что не видит необходимости в обязательности вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Жители Подмосковья смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 с 15 декабря

Согласно данным агентства, такого же мнения придерживается директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. По его словам, в частности, правительства должны стараться избегать обязательной вакцинации и «лучше информировать население».

Ранее в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам регионов подготовить инфраструктуру для доставки вакцин против коронавируса, а также организовать логистику проведения вакцинации.




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ТЕГИ:ВОЗВакцина
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