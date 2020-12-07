Жители Подмосковья смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 с 15 декабря

Жители Московской области смогут записаться на вакцинацию от коронавируса с 15 декабря. Об этом заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова в ходе совещания с губернатором Андреем Воробьевым, сообщает телеканал 360.

А ранее глава региона отметил, что за прошлую неделю в Московской области от коронавируса привились около пяти тысяч человек из групп риска. Андрей Воробьев подчеркнул, что на этой неделе прививочные пункты получат дополнительный объем препарата.