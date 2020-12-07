Жители Подмосковья смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 с 15 декабря
Жители Московской области смогут записаться на вакцинацию от коронавируса с 15 декабря. Об этом заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова в ходе совещания с губернатором Андреем Воробьевым, сообщает телеканал 360.
А ранее глава региона отметил, что за прошлую неделю в Московской области от коронавируса привились около пяти тысяч человек из групп риска. Андрей Воробьев подчеркнул, что на этой неделе прививочные пункты получат дополнительный объем препарата.
Между тем, в Москве 5 декабря на базе поликлиник открылись 70 прививочных пунктов для вакцинации от COVID-19. В первую очередь бесплатную прививку делают люди из групп риска - врачи, учителя, а также клинеры, администраторы, работающие в медицинских и образовательных учреждениях.
Получают вакцину москвичи в возрасте от 18 до 60 лет при отсутствии хронических заболеваний, прикрепленные к столичной поликлинике. Также человек не должен быть участником клинических испытаний вакцины от коронавируса, не делать прививок в течение последних 30 дней, не болеть ОРВИ. Противопоказания имеют беременные и кормящие грудью женщины, подчеркивает RT.
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