ВОЗ не считает COVID-штамм «йота» более опасным

Всемирная организация здравоохранения не считает, что мутация коронавируса, получившая обозначение «йота» несёт серьёзную угрозу. Об этом заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове. Она уточнила, что данный штамм был выделен ещё в ноябре прошлого года, а в марте 2021 года он был внесён в список мутаций, вызывающих интерес.

Чаще всего данный штамм фиксируется на территории Соединённых Штатов Америки. ВОЗ располагает информацией о 27 тысячах случаев, причём их количество сокращается.

По словам Марии ван Керкхове, в мировом масштабе самым распространённым считается штамм «дельта» - к нему относятся 90% генетических последовательностей коронавируса. Эта мутация значительно превосходит по опасности «йоту».