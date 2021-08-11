ВОЗ не считает COVID-штамм «йота» более опасным
Всемирная организация здравоохранения не считает, что мутация коронавируса, получившая обозначение «йота» несёт серьёзную угрозу. Об этом заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове. Она уточнила, что данный штамм был выделен ещё в ноябре прошлого года, а в марте 2021 года он был внесён в список мутаций, вызывающих интерес.
Чаще всего данный штамм фиксируется на территории Соединённых Штатов Америки. ВОЗ располагает информацией о 27 тысячах случаев, причём их количество сокращается.
По словам Марии ван Керкхове, в мировом масштабе самым распространённым считается штамм «дельта» - к нему относятся 90% генетических последовательностей коронавируса. Эта мутация значительно превосходит по опасности «йоту».
Ранее на сайте medRxiv был опубликован препринт исследования специалистов Департамента здравоохранения Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения имени Мэйлмана Колумбийского университета. В нем утверждается, что штамм коронавируса «йота» передается на 15-25% быстрее других вариантов.
Кроме того, по расчётам американских исследователей, он способен на 82% увеличить смертность от COVID-19 у пациентов старшего возраста.
Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что в прессе эта информация неверно подаётся.
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