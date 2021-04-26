ВОЗ направила в Индию 2,6 тыс. cотрудников для борьбы с COVID-19

Накануне премьер-министр страны Нарендра Моди заявил, что Индию потряс «коронавирусный шторм». Премьер-министр таким образом прокомментировал суточный прирост заразившихся коронавирусом - 349 тысяч человек за последние 24 часа. Врачи заявили, что не могут справиться с наплывом пациентов.

Согласно ВОЗ, специалисты будут оказывать индийским медикам технические консультации, а также помогать в вакцинации и мониторинге. Также ВОЗ осуществляет поставку в Индию необходимого оборудования для борьбы с инфекцией, в том числе кислородные концентраторы, передвижные полевые госпитали.

