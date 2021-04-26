ВОЗ направила в Индию 2,6 тыс. cотрудников для борьбы с COVID-19

Более 2,6 тыс. сотрудников Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) были направлены в Индию для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Накануне премьер-министр страны Нарендра Моди заявил, что Индию потряс «коронавирусный шторм». Премьер-министр таким образом прокомментировал суточный прирост заразившихся коронавирусом - 349 тысяч человек за последние 24 часа. Врачи заявили, что не могут справиться с наплывом пациентов.

Согласно ВОЗ, специалисты будут оказывать индийским медикам технические консультации, а также помогать в вакцинации и мониторинге. Также ВОЗ осуществляет поставку в Индию необходимого оборудования для борьбы с инфекцией, в том числе кислородные концентраторы, передвижные полевые госпитали.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВОЗКоронавирус
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