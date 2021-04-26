В Бразилии с начала года от COVID-19 умерло больше людей, чем за 2020 год

Количество смертей от COVID-19 в Бразилии за 4,5 месяца текущего года превысило число смертей за весь 2020 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

Согласно статистике, на 17 марта в стране зафиксировано 195 848 летальных исходов от коронавируса, число смертей за прошлый год составляет 193 949. Бразилия находится на третьей позиции по числу заражений коронавирусом и на втором месте по числу смертей.

Глава ведомства здравоохранения Марселу Кейрога объяснил это тем, что в стране наблюдается циркуляция разновидности вируса P.1, который более заразный и связан с большей летальностью.

