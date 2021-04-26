Нарендра Моди: Индию потряс «коронавирусный шторм»

Такое заявление сделал премьер-министр страны Нарендра Моди. «Мы были воодушевлены после успешной борьбы с первой волной инфекции, но эта буря потрясла нашу нацию», — сказал он.

Премьер-министр таким образом прокомментировал суточный прирост заразившихся коронавирусом - 349 тысяч человек за последние 24 часа. Врачи заявили, что не могут справиться с наплывом пациентов.

Согласно статистки, общее число жителей Индии с COVID-19 увеличивается со скоростью без малого один миллион человек за четыре дня. На этом фоне страна вышла в лидеры на земном шаре по заболеваемости.

