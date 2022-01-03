В РАН заявили, что коронавирус войдет в режим эпидемии гриппа
Пандемия коронавируса в 2022 году будет проходить в режиме эпидемии гриппа. Таким мнением с ТАСС поделился президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.
Сергеев сравнил коронавирус с гонконгским гриппом, который бушевал в 1960-х годах. Президент РАН подчеркнул, что гонконгский грипп, который также унёс много жизней, удалось остановить вакциной. «Серьезная эпидемия, поначалу страх, но мы сделали вакцины, и уже появляются лекарства», — заявил Сергеев.
В то же время президент РАН отметил, что при низком уровне вакцинирования смертность от COVID-19 будет только расти.
«Это наше упущение — и граждан, и науки, и власти — в отношении вакцинирования, что сыграло плохую службу в плане смертности», — заключил глава РАН.
Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заяил, что если пренебрегать вакцинацией, то пандемия коронавируса может продолжиться в 2023 году.
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