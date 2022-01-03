В РАН заявили, что коронавирус войдет в режим эпидемии гриппа

В то же время президент РАН отметил, что при низком уровне вакцинирования смертность от COVID-19 будет только расти.

«Это наше упущение — и граждан, и науки, и власти — в отношении вакцинирования, что сыграло плохую службу в плане смертности», — заключил глава РАН.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заяил, что если пренебрегать вакцинацией, то пандемия коронавируса может продолжиться в 2023 году.

