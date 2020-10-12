ВОЗ: Концепцию массового иммунитета некорректно использовать в борьбе c COVID-19

По словам Гебрейесуса, массовый иммунитет вырабатывается при массовой вакцинации, а не через естественное заражение. Он привел в пример корь, для вакцинации от которой необходимо привить 95%, а остальные 5% будут защищены, поскольку инфекция не распространится через привитых людей. Глава ВОЗ отметил, что для каждого вируса свой порог вакцинирования.

Ранее основатель компании Microsoft Билл Гейтс в интервью NBC предположил, что единственный способ возвращения людей к нормальной жизни – это разработка сверхэффективной вакцины от COVID-19.

