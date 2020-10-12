ВОЗ: Концепцию массового иммунитета некорректно использовать в борьбе c COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что борьба с COVID-19 согласно концепции, предполагающей выработку массового иммунитета через естественное заражение вирусом, является некорректной с научной и этической точки зрения. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Гебрейесуса, массовый иммунитет вырабатывается при массовой вакцинации, а не через естественное заражение. Он привел в пример корь, для вакцинации от которой необходимо привить 95%, а остальные 5% будут защищены, поскольку инфекция не распространится через привитых людей. Глава ВОЗ отметил, что для каждого вируса свой порог вакцинирования.

Ранее основатель компании Microsoft Билл Гейтс в интервью NBC предположил, что единственный способ возвращения людей к нормальной жизни – это разработка сверхэффективной вакцины от COVID-19.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:ВОЗКоронавирус
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