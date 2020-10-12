Гейтс назвал способ вернуться к нормальной жизни во время пандемии
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс в интервью NBC предположил, что единственный способ возвращения людей к нормальной жизни – это разработка сверхэффективной вакцины от COVID-19.
Журналисты спросили Гейтса, что нужно человечеству для полного преодоления последствий пандемии COVID-19. По словам миллиардера, массовая вакцинация граждан позволит прекратить распространения коронавируса и свести уровень заболеваемости к минимуму.
Основатель Microsoft возглавляет благотворительный фонд и выделяет 650 млн долларов на борьбу с коронавирусом. Среди независимых фондов это самое крупное пожертвование для Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Ранее Гейтс заявлял, что человечество сможет вернуться к нормальной жизни после пандемии не раньше, чем через один или два года.
ВОЗ, по данным за прошедшие сутки, получила информация о 383,3 тыс. новых случаях заражения COVID-19. Это максимальный суточный прирост заболевших за все время с начала пандемии.
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