ВОЗ допустила, что коронавирус может выйти из под контроля
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о возможности потерять контроль над распространением коронавируса в мире. Об этом сообщает Интерфакс.
По словам Гебрейесуса, это может произойти в случае отсутствия эффективных мер противодействия вируса со стороны стран, в которых была зафиксирована инфекция. Он отметил, что Китай применяет меры, которые хорошо сдерживают вирус, что отражается в снижении числа заражений.
Накануне стало известно, что коронавирус нового типа COVID-2019 был зафиксирован еще в трех странах – Финляндии, Пакистане и Грузии. За пределами Китая, где началась вспышка коронавируса, насчитывается 2790 случаев заражения в 37 странах.
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