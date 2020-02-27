ВОЗ допустила, что коронавирус может выйти из под контроля

По словам Гебрейесуса, это может произойти в случае отсутствия эффективных мер противодействия вируса со стороны стран, в которых была зафиксирована инфекция. Он отметил, что Китай применяет меры, которые хорошо сдерживают вирус, что отражается в снижении числа заражений.

Накануне стало известно, что коронавирус нового типа COVID-2019 был зафиксирован еще в трех странах – Финляндии, Пакистане и Грузии. За пределами Китая, где началась вспышка коронавируса, насчитывается 2790 случаев заражения в 37 странах.



