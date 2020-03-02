ВОЗ: число заражений коронавирусом за пределами КНР выросло в 9 раз

Число новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 за пределами Китая выросло в девять раз. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. В то же время, по его словам, количество заражений в КНР снижается.