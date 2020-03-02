ВОЗ: число заражений коронавирусом за пределами КНР выросло в 9 раз

Число новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 за пределами Китая выросло в девять раз. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. В то же время, по его словам, количество заражений в КНР снижается.

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На прошлой неделе Тедрос Аданом Гебрейесус оценил риск распространения коронавируса как очень высокий.

Ранее в понедельник сообщалось, что россиянин, вернувшийся после путешествия по Италии, заразился коронавирусом.


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ФОТО: pixabay.com
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