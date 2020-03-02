Министр не стал пожимать руку Меркель из-за коронавируса
Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер не стал пожимать руку канцлеру Ангеле Меркель в связи со сложной ситуацией в мире с эпидемией коронавируса. Об инциденте сообщил немецкий таблоид Bild.
По данным издания, все произошло в ходе встречи с представителями объединений мигрантов в Берлине. Немецкий канцлер, подойдя к министру, протянула ему руку в знак приветствия, а тот отказался дотронуться до нее.
Инцидент закончился с юмором: Меркель подняла руки и показала ладони Зеехоферу, после чего оба посмеялись.
Хорст Зеехофер ранее заявил, что откажется от рукопожатий из-за коронавируса.
В ФРГ на данный момент зафиксировано 150 заболевших Covid-2019.
13 февраля лидер ЛДПР Владимир Жириновский появился на пленарном заседании Госдумы в белых медицинских перчатках. Он заявил, что запрещает всем пожимать ему руки, сделав исключение для президента Владимира Путина и спикера Госдумы Вячеслава Володина. Врач-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН поддержал лидера ЛДПР.
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