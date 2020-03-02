Министр не стал пожимать руку Меркель из-за коронавируса

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер не стал пожимать руку канцлеру Ангеле Меркель в связи со сложной ситуацией в мире с эпидемией коронавируса. Об инциденте сообщил немецкий таблоид Bild.

По данным издания, все произошло в ходе встречи с представителями объединений мигрантов в Берлине. Немецкий канцлер, подойдя к министру, протянула ему руку в знак приветствия, а тот отказался дотронуться до нее.

Инцидент закончился с юмором: Меркель подняла руки и показала ладони Зеехоферу, после чего оба посмеялись.

Хорст Зеехофер ранее заявил, что откажется от рукопожатий из-за коронавируса.