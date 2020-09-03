ВОЗ: Число заражений коронавирусом в мире почти достигло 26 млн

По данным организации, наибольшее число заражений зафиксировано на американском континенте (13,5 млн), Юго-Восточной Азии (4,4 млн) и Европе (4,3 млн).

Всего за время пандемии зарегистрировано более 859 тыс. летальных исходов. ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта текущего года.

Ранее сегодня Министерство здравоохранения распространило рекомендации по приоритетной вакцинации групп населения от коронавируса. Помимо медиков и учителей, привиться в первую очередь предлагается продавцам магазинов, работникам сферы услуг, сотрудникам полиции, призывникам, учащимся вузов и школьникам.

