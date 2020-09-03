ВОЗ: Число заражений коронавирусом в мире почти достигло 26 млн

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире составляет 25,8 млн. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает РИА Новости.

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По данным организации, наибольшее число заражений зафиксировано на американском континенте (13,5 млн), Юго-Восточной Азии (4,4 млн) и Европе (4,3 млн).

Всего за время пандемии зарегистрировано более 859 тыс. летальных исходов. ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта текущего года.

Ранее сегодня Министерство здравоохранения распространило рекомендации по приоритетной вакцинации групп населения от коронавируса. Помимо медиков и учителей, привиться в первую очередь предлагается продавцам магазинов, работникам сферы услуг, сотрудникам полиции, призывникам, учащимся вузов и школьникам.

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ФОТО: pixabay.com
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