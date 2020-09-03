Минздрав обозначил приоритетную группу для вакцинации от коронавируса

Министерство здравоохранения распространило рекомендации по приоритетной вакцинации групп населения. Помимо медиков и учителей, привиться в первую очередь предлагается продавцам магазинов, работникам сферы услуг, сотрудникам полиции, призывникам, учащимся вузов и школьникам. Об этом говорится в опубликованной восьмой версии методических рекомендаций Минздрава по борьбе с коронавирусом.

В документе подчёркивается, что вакцинация рекомендуется только тем, кто не перенес COVID-19 и не имеет антител.

Между тем, как считалось и ранее, дети наиболее легко переносят коронавирус. Почти у 90 % несовершеннолетних заболевание протекает бессимптомно или в виде простуды. Об этом РИА ФАН рассказала заведующая кафедрой детских инфекционных болезней РМАНПО Минздрава Людмила Мазанкова.

Однако, по её словам, это не повод расслабляться. Дело в том, что у каждого ребенка вирус может вызывать разные клинические формы, включая тяжелые. Связи с этим врачи рекомендуют быть внимательными даже к малейшим проявлениям инфекции.

В Минздраве также назвали шесть разных препаратов для лечения коронавируса в обновлённых рекомендациях, передает Ura.ru. В частности, исследования фавипиравира, как препарата от коронавируса, доказали свою эффективность у 85% пациентов.

