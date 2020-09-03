Кириенко признался, что переболел COVID-19

Ещё один высокопоставленный российский чиновник, как оказалось, перенёс COVID-19. Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко признался, что заразился ранее коронавирусом, но уже выздоровел. Об этом он рассказал на фестивале «Таврида – АРТ» в Крыму, передает ТАСС.

Как пояснил Кириенко, именно поэтому он решил не принимать участие в испытании вакцины. По словам замглавы кремлёвской администрации, у него выработались антитела в результате заболевания. «Не знаю, правда, идёт дискуссия, надолго ли остаются антитела, но это уже жизнь покажет», — цитирует RT Кириенко.

Из последних выздоровевших после коронавируса чиновников можно назвать вице-премьера, полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Он вернулся на работу на этой неделе. Одним из первых в правительстве заразился коронавирусом премьер-министр Михаил Мишустин.

