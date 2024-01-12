ВОЗ: Больница «Аш-Шифа» в Газе частично возобновила работу

Он отметил, что частичное возобновление работы больницы означает, что возрастут ее потребности в медикаментах и топливе. По словам Гебрейесуса, сотрудники организации, которые доставили в больницу топливо, сообщили о возобновлении хирургических операций, а также радиологических исследований и гинекологических обследований.

Ранее, 9 января, сообщалось, что в секторе Газа частично функционируют 15 больниц, случаи инфекционных заболеваний продолжают расти. При этом указывалось, что девять больниц функционируют на юге и шесть на севере, где две «работают с трудом», передает «Радиоточка НСН».

