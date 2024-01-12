ВОЗ: Больница «Аш-Шифа» в Газе частично возобновила работу
Больничный комплекс «Аш-Шифа», расположенный на севере сектора Газа, частично возобновил работу. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Он отметил, что частичное возобновление работы больницы означает, что возрастут ее потребности в медикаментах и топливе. По словам Гебрейесуса, сотрудники организации, которые доставили в больницу топливо, сообщили о возобновлении хирургических операций, а также радиологических исследований и гинекологических обследований.
Ранее, 9 января, сообщалось, что в секторе Газа частично функционируют 15 больниц, случаи инфекционных заболеваний продолжают расти. При этом указывалось, что девять больниц функционируют на юге и шесть на севере, где две «работают с трудом», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru