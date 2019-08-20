Окно возможностей или кризис. Куда заведут Россию торговые войны США с Китаем?
Эксперты рассказали НСН о рисках и плюсах торгового противостояния крупнейших экономик мира для России.
Новый кризис вплоть до перехода экономики в рецессию ожидает Россию через год-полтора. Такой прогноз построили эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ «Высшей школы экономики» (ВШЭ), пишет РИА Новости. К таким последствиям страну, по их мнению, может подвести торговая война Китая и США.
Отмечается, если торговая война между крупнейшими экономиками мира «достигнет точки кипения», то конфликт, вероятно, приведёт к снижению темпов роста экономик этих стран. Это, в свою очередь, «приведёт к заметному снижению мировых цен на сырьевые торгуемые товары и создаст значительные трудности для основного российского экспорта».
Не только минусы, но и плюсы в некоторых аспектах торговой войны увидел в эфире НСН руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов.
«Мы один из самых крупных зарубежных держателей юаня. Кроме того, Россия также включена в мировую торговлю, и её падение может на нас сказаться. Однако противостояние США и Китая открывает для нас окно возможностей проникновения на китайский рынок. Здесь многое зависит от настойчивости и умения российских предпринимателей адекватно работать на таком сложном и жёстком рынке. Для наших двухсторонних отношений это очень неплохо», — отметил эксперт.
Не меньше опасений чем колебания валют вызывает и прогнозируемое экспертами ВШЭ снижение цен на полезные ископаемые, в частности, на нефть. Однако и здесь есть оптимистичные оценки. В эфире НСН доктор экономических наук, заслуженный экономист РФ, действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН) Сергей Сильвестров заявил, что у России нет оснований для беспокойства о состоянии отечественной экономики в случае падения цен на нефть.
«Можно согласиться с позицией Минфина, что в этом отношении нельзя говорить о том, что нам в ближайшее время угрожает какая-то серьёзная потеря в случае понижения цены на нефть. В последнее время идут колебания, увеличилась волатильность в результате различных манёвров как в международной политике, так и со стороны американцев, особенно в отношении с Китаем, которые вызывают такую волатильность на всех мировых рынках, и сырьевых рынках в том числе. Но в целом, мы сейчас зарабатываем денег на экспорте нефти больше, чем рассчитывают для обеспечения стабильности нашего федерального бюджета. Поэтому не вижу оснований для серьёзной тревоги», — заключил собеседник НСН.
Добавим, накануне, 19 августа, курс доллара на торгах Московской биржи пробил отметку в 67 рублей. В середине дня американская валюта достигала отметки 67,02 рубля. В последний раз доллар преодолевал отметку в 67 рублей 14 февраля 2019 года. О причинах утраты позиций российским рублем НСН подробно писала на минувшей неделе. Одной из ключевых тому предпосылок эксперты называют намерение президента США ввести пошлины на все товары, импортируемые из Китая.
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