Окно возможностей или кризис. Куда заведут Россию торговые войны США с Китаем?

Новый кризис вплоть до перехода экономики в рецессию ожидает Россию через год-полтора. Такой прогноз построили эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ «Высшей школы экономики» (ВШЭ), пишет РИА Новости. К таким последствиям страну, по их мнению, может подвести торговая война Китая и США.

Отмечается, если торговая война между крупнейшими экономиками мира «достигнет точки кипения», то конфликт, вероятно, приведёт к снижению темпов роста экономик этих стран. Это, в свою очередь, «приведёт к заметному снижению мировых цен на сырьевые торгуемые товары и создаст значительные трудности для основного российского экспорта».

Не только минусы, но и плюсы в некоторых аспектах торговой войны увидел в эфире НСН руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов.

«Мы один из самых крупных зарубежных держателей юаня. Кроме того, Россия также включена в мировую торговлю, и её падение может на нас сказаться. Однако противостояние США и Китая открывает для нас окно возможностей проникновения на китайский рынок. Здесь многое зависит от настойчивости и умения российских предпринимателей адекватно работать на таком сложном и жёстком рынке. Для наших двухсторонних отношений это очень неплохо», — отметил эксперт.