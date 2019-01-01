Война нервов. Зачем США направили авианосец к берегам Ирана

По ее словам, Тегеран, никак, кроме громких заявлений, ответить не сможет. Таким образом, стороны ведут войну нервов, которая вряд ли перельется в вооруженное столкновение, отметила собеседник НСН.

«Никто не будет наносить удары. Единственное, что были заявления с иранской стороны, что планируются совместные российско-иранские учения в районе Ормузского пролива, но не понятно когда, дата не была названа. Это будут психологические игры и громкие заявления, и такая война нервов. Есть случаи, когда война нервов переходит в какие-то боевые действия, но это не тот вариант, не в этом случае. Все-таки война против Ирана это слишком громко, слишком серьезно, и пока об этом речи не идет, и нет для этого никаких оснований», — заверила Марианна Беленькая.

Арабист добавила, что война нервов, конечно, не способствует налаживанию дипломатического процесса между США и Ираном, но об этом и в любом случае пока речи не идет, так как в администрации Трампа никто к переговорам с Тегераном возвращаться не собирается.

Напомним, что Соединенные Штаты запретили всем странам импортировать иранскую нефть. 2 мая прекратили свое действие временные разрешения американских властей на импорт нефти из Ирана для восьми стран, включая Россию.

