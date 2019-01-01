Война нервов. Зачем США направили авианосец к берегам Ирана
Арабист Марианна Беленькая рассказала НСН, как Тегеран ответит на американский вызов.
Вашингтон направляет к берегам Ирана авианосец Abraham Lincoln и оперативную группу бомбардировщиков, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. По словам Болтона, США не хотят войны с иранским режимом, но готовы ответить на любое нападение со стороны Ирана или его посредников.
Арабист Марианна Беленькая рассказала НСН, зачем Соединенные Штаты пошли на такой шаг.
«Это не означает военных действий. Это, прежде всего, фактор психологического давления и, возможно, большего контроля в будущем за возможной контрабандной переброской нефти», — пояснила эксперт.
По ее словам, Тегеран, никак, кроме громких заявлений, ответить не сможет. Таким образом, стороны ведут войну нервов, которая вряд ли перельется в вооруженное столкновение, отметила собеседник НСН.
«Никто не будет наносить удары. Единственное, что были заявления с иранской стороны, что планируются совместные российско-иранские учения в районе Ормузского пролива, но не понятно когда, дата не была названа. Это будут психологические игры и громкие заявления, и такая война нервов. Есть случаи, когда война нервов переходит в какие-то боевые действия, но это не тот вариант, не в этом случае. Все-таки война против Ирана это слишком громко, слишком серьезно, и пока об этом речи не идет, и нет для этого никаких оснований», — заверила Марианна Беленькая.
Арабист добавила, что война нервов, конечно, не способствует налаживанию дипломатического процесса между США и Ираном, но об этом и в любом случае пока речи не идет, так как в администрации Трампа никто к переговорам с Тегераном возвращаться не собирается.
Напомним, что Соединенные Штаты запретили всем странам импортировать иранскую нефть. 2 мая прекратили свое действие временные разрешения американских властей на импорт нефти из Ирана для восьми стран, включая Россию.
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