Иран прекратит выполнение части обязательств по ядерной сделке

Иран прекратит выполнение некоторых обязательств в рамках соглашения о ядерной программе. Как отмечает РИА Новости, об этом сообщил президент страны Хасан Роухани. Он заявил, что письма с соответствующей информацией были направлены странам — членам соглашения, а именно Великобритании, Франции, Германии, Китаю и России. Там отмечается, что Тегеран больше не считает необходимым выполнять требования, которые касаются хранения запасов обогащенного урана и тяжелой воды, подчёркивает «Свободная пресса».

Напомним, в мае прошлого года Трамп заявил, что Вашингтон выходит из соглашения, также уточнив, что все санкции в отношении Тегерана восстанавливаются. Кроме того, была озвучена цель довести экспорт иранской нефти до нуля, отмечает Газета.ру.

Между тем, как отмечает RT, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал решение Ирана прекратить выполнение отдельных пунктов соглашения по ядерной программе. Он считает, что Иран действует абсолютно логично и в своих интересах.



