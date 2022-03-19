Минобороны Украины признало потерю выхода к Азовскому морю
Министерство обороны Украины признало потерю выхода к Азовскому морю Вооруженными силами страны (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативную сводку ведомства.
Каа отметили в украинском Минобороны, российские военные частично достигли успеха в Донецком оперативном районе и «временно лишили Украину выхода к Азовскому морю».
Россия 24 февраля начала военную операцию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. В операции принимают участие Вооруженные силы РФ, военные Донецкой и Луганской народных республик.
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