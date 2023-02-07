Генерал Соболев исключил продолжение спецоперации на территории Польши

Все идет к тому, что спецоперация завершится до конца года, прилагаются все усилия для выполнения ее целей. Об этом НСН заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

﻿{{related_post_RILkzQ3SG}}

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спецоперация завершится до конца года. Кроме того, чеченский лидер заявил о желании денацифицировать и демилитаризовать Польшу. Соболев согласился с Кадыровым в том, что спецоперация должна закончиться до конца 2023 года.

«Во всяком случае, все делается для того, чтобы к концу года достигнуть поставленных верховным главнокомандующим целей. После этого СВО завершится. Затем мы будем проводить референдумы, работать с населением по денацификации и так далее», — сказал Соболев.

Собеседник НСН добавил, что Россия вряд ли продолжит спецоперацию на территории Польши.

«Хоть основной поток вооружения на Украину и идет через Польшу (можно было пустить его и через Венгрию, но Будапешт выступил против), Россия вряд ли пойдет против Польши. Объясняется это тем, что Польша — член НАТО. Согласно уставу Североатлантического альянса, в случае начала нами операции против Польши все НАТО будет воевать с Россией. Полагаю, что на это никто не пойдет, поскольку фактически это будет означать начало Третьей мировой войны, ядерного столкновения. Была в свое время попытка создать конфигурацию УПА (Украина, Польша, Англия) вне рамок НАТО, чтобы воевать отдельно от Североатлантического альянса. Не обошлось без участия бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, однако это быстро утихло. Думаю, за это Трасс и убрали с поста премьера. Хоть Запад и во многом деградирует, однако не думаю, что кто-то, кроме Трасс, жаждет войны с участием НАТО», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Украина намерена провести мирный саммит в феврале 2023 года при посредничестве генсека ООН, однако Россия неоднократно заявляла, что не пойдет на переговоры на условиях Киева. Об этом сообщило агентство НСН.

