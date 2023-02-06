Премьер Польши допустил превращение украинского кризиса в третью мировую войну
Кризис на Украине может привести к третьей мировой войне, считает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Об этом политик заявил в интервью изданию El Mundo.
По словам Моравецкого, конфликт завершится, когда силы РФ решат покинуть территорию Украины, пишет «Свободная пресса».
«Либо добровольно, либо в принудительной форме», — указал польский премьер.
Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это возможность третьей мировой войны, Моравецкий заявил, что «все сценарии учитываются».
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