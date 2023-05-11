Военный эксперт заявил, что Залужного могли арестовать из-за разногласий с Зеленским

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Украина пытается спрятать, в том числе и от Запада, главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, сообщает NEWS.ru.

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Он также не исключил, что они могут находиться под арестом из-за разногласий с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Допускаю, что исчезновение из поля зрения Залужного и Сырского может быть следствием их ареста из-за позиции, идущей вразрез с позицией Зеленского», — указал Матвийчук.

Ранее глава военного комитета НАТО лейтенант-адмирал Роб Бауэр заявил, что Валерий Залужный не будет принимать участия в заседании военного комитета альянса из-за сложной оперативной обстановки, сообщает журнал «Профиль».

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