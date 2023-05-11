Военный эксперт заявил, что Залужного могли арестовать из-за разногласий с Зеленским
Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Украина пытается спрятать, в том числе и от Запада, главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, сообщает NEWS.ru.
Он также не исключил, что они могут находиться под арестом из-за разногласий с украинским президентом Владимиром Зеленским.
«Допускаю, что исчезновение из поля зрения Залужного и Сырского может быть следствием их ареста из-за позиции, идущей вразрез с позицией Зеленского», — указал Матвийчук.
Ранее глава военного комитета НАТО лейтенант-адмирал Роб Бауэр заявил, что Валерий Залужный не будет принимать участия в заседании военного комитета альянса из-за сложной оперативной обстановки, сообщает журнал «Профиль».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru