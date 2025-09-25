Саркози заявил о намерении обжаловать приговор суда

Бывший президент Франции Николя Саркози, которого суд отправил в тюрьму по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года, заявил, что не виновен.

Экс-президента Франции Саркози лишили ордена Почетного легиона

По его словам, он намерен подать апелляцию

«Если они хотят, чтобы я спал в тюрьме, я буду спать в тюрьме. Но с высоко поднятой головой! Я не виновен» - сказал политик.

Ранее суд признал Саркози виновным по делу о коррупционном сговоре с бывшим лидером Ливии Муаммаром Каддафи и назначил ему наказание в виде пяти лет тюрьмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ФранцияУголовное НаказаниеАпелляцияПриговорНиколя Саркози

Горячие новости

Все новости

партнеры