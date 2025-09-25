Саркози заявил о намерении обжаловать приговор суда
25 сентября 202515:15
Бывший президент Франции Николя Саркози, которого суд отправил в тюрьму по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года, заявил, что не виновен.
По его словам, он намерен подать апелляцию
«Если они хотят, чтобы я спал в тюрьме, я буду спать в тюрьме. Но с высоко поднятой головой! Я не виновен» - сказал политик.
Ранее суд признал Саркози виновным по делу о коррупционном сговоре с бывшим лидером Ливии Муаммаром Каддафи и назначил ему наказание в виде пяти лет тюрьмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
