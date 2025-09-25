В Госдуме исключили выпуск в России купюры номиналом 10 тысяч рублей
Купюры крупного номинала облегчат «теневые расчеты недобросовестных коммерсантов». Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.
Отвечая на вопрос о возможном выпуске купюры в 10 тысяч рублей, он указал, что допускать этого нельзя.
«Пусть они со своими мешками налички будут лучше видны в прицелы налоговых инспекторов», - указал парламентарий.
Также Наумов добавил, что с ростом количества расчётов в безналичном виде «потребности в купюрах большим номиналом не столь актуальная и первостепенная задача».
Ранее зампредседателя Центробанка РФ Сергей Белов заявил о планах выпустить новую купюру номиналом 50 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме исключили выпуск в России купюры номиналом 10 тысяч рублей
- Саркози заявил о намерении обжаловать приговор суда
- У Dota и Counter-Strike на уроках физкультуры нашлись противники
- Авиапассажирам напомнили о необходимости иметь бумажный билет
- Хинштейн: Украинский беспилотник совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2
- Экс-депутат Верховной рады предположил, что Украина не доживет до выборов
- Новак заявил о небольшом дефиците на розничном рынке топлива
- Специалист по безопасности предрек рост столкновений самолетов с БПЛА
- Николя Саркози получил пять лет тюрьмы
- Учителя назвали неоправданным премирование по результатам учащихся
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru