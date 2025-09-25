В Госдуме исключили выпуск в России купюры номиналом 10 тысяч рублей

Отвечая на вопрос о возможном выпуске купюры в 10 тысяч рублей, он указал, что допускать этого нельзя.

«Пусть они со своими мешками налички будут лучше видны в прицелы налоговых инспекторов», - указал парламентарий.

Также Наумов добавил, что с ростом количества расчётов в безналичном виде «потребности в купюрах большим номиналом не столь актуальная и первостепенная задача».

Ранее зампредседателя Центробанка РФ Сергей Белов заявил о планах выпустить новую купюру номиналом 50 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

