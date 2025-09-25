В Госдуме исключили выпуск в России купюры номиналом 10 тысяч рублей

Купюры крупного номинала облегчат «теневые расчеты недобросовестных коммерсантов». Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.

Банк России не планирует вводить новые банкноты нового номинала

Отвечая на вопрос о возможном выпуске купюры в 10 тысяч рублей, он указал, что допускать этого нельзя.

«Пусть они со своими мешками налички будут лучше видны в прицелы налоговых инспекторов», - указал парламентарий.

Также Наумов добавил, что с ростом количества расчётов в безналичном виде «потребности в купюрах большим номиналом не столь актуальная и первостепенная задача».

Ранее зампредседателя Центробанка РФ Сергей Белов заявил о планах выпустить новую купюру номиналом 50 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Банк России
