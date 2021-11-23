Шойгу заявил, что США отработали вариант применения ядерного оружия против России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что вблизи государственных границ РФ отмечается существенная активизация действий американской стратегической авиации, сообщает РИА Новости.

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На переговорах с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ глава Минобороны РФ отметил, что только за последний месяц американские лётчики совершили около 30 вылетов к российским границам, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Шойгу добавил, что в ходе учений 10 стратегических бомбардировщиков ВВС США «отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с Западного и Восточного направлений».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО игнорирует предостережения России и продолжает создавать напряженность рядом с российскими границами, сообщает Газета.ру.

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ТЕГИ:Ядерное ОружиеВВС СШАМинобороны РФСергей Шойгу
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