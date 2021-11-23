Шойгу заявил, что США отработали вариант применения ядерного оружия против России

На переговорах с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ глава Минобороны РФ отметил, что только за последний месяц американские лётчики совершили около 30 вылетов к российским границам, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Шойгу добавил, что в ходе учений 10 стратегических бомбардировщиков ВВС США «отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с Западного и Восточного направлений».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО игнорирует предостережения России и продолжает создавать напряженность рядом с российскими границами, сообщает Газета.ру.

