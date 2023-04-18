Военные Украины оторвали башню Leopard 2
18 апреля 202306:15
Военные Украины, обучающиеся в Польше управлению танками, оторвали башню одному из Leopard 2, сообщил в YouTube офицер запаса польской армии Петр Павелка.
По его словам, бойцы устроили столкновение двух машин, въехав друг в друга. На опубликованных фотографиях видна передняя часть корпуса Leopard 2, на которой — большой слой грязи и, вероятно, следы гусениц.
Как стало известно ранее, украинские танки будут ремонтировать в Польше, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru