Шольц подтвердил передачу Leopard 2 Украине
28 марта 202300:20
Киев получил 18 танков Leopard 2 производства ФРГ, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы правительства Германии Олафа Шольца.
«Мы доставили [танки], как было объявлено», — заявил канцлер.
Также на украинскую территорию прибыло около 40 БМП Marder.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru