Шольц подтвердил передачу Leopard 2 Украине

Киев получил 18 танков Leopard 2 производства ФРГ, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы правительства Германии Олафа Шольца.

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«Мы доставили [танки], как было объявлено», — заявил канцлер.

Также на украинскую территорию прибыло около 40 БМП Marder.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СпецоперацияТанкиУкраинаШольц

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