СМИ: Сирийская оппозиция полгода назад сообщила Турции о плане наступления

В Сирии вооруженная оппозиция около полугода назад сообщила Турции о планах осуществить наступательную операцию против официальных властей, посчитав, что заручилась ее «молчаливым одобрением», сообщает Reuters.

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Это произошло после неудачных попыток турецких властей пойти на контакт с экс-президентом Сирии Башаром Асадом. Вооруженная оппозиция не могла начать свои действия, не уведомив о них заранее Турцию.

При этом США не было известно, что Турция одобрила планы вооруженной сирийской оппозиции наступать на Алеппо.

Ранее оппозиция Сирии заверяла, что ИГ (запрещена в РФ) не присоединится к их действиям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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