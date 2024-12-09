СМИ: Сирийская оппозиция полгода назад сообщила Турции о плане наступления
В Сирии вооруженная оппозиция около полугода назад сообщила Турции о планах осуществить наступательную операцию против официальных властей, посчитав, что заручилась ее «молчаливым одобрением», сообщает Reuters.
Это произошло после неудачных попыток турецких властей пойти на контакт с экс-президентом Сирии Башаром Асадом. Вооруженная оппозиция не могла начать свои действия, не уведомив о них заранее Турцию.
При этом США не было известно, что Турция одобрила планы вооруженной сирийской оппозиции наступать на Алеппо.
Ранее оппозиция Сирии заверяла, что ИГ (запрещена в РФ) не присоединится к их действиям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru