СМИ: Сирийская оппозиция полгода назад сообщила Турции о плане наступления

Это произошло после неудачных попыток турецких властей пойти на контакт с экс-президентом Сирии Башаром Асадом. Вооруженная оппозиция не могла начать свои действия, не уведомив о них заранее Турцию.

При этом США не было известно, что Турция одобрила планы вооруженной сирийской оппозиции наступать на Алеппо.

Ранее оппозиция Сирии заверяла, что ИГ (запрещена в РФ) не присоединится к их действиям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

