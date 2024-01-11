Военнослужащий ВСУ получил 25 лет лишения свободы за расстрел жителя Мариуполя

Наводчика БТР 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Александра Ковалыка, расстрелявшего жителя Мариуполя, приговорил к 25 годам лишения свободы Верховный суд ДНР. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

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Осужденного признали виновным в убийстве по мотивам политической, идеологической ненависти и жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.

Установлено, что 4 апреля 2022 года Ковалык, находясь на боевой позиции на территории металлургического комбината имени Ильича, получил приказ ликвидировать мирных жителей города, после чего расстрелял автомобиль на улице Сельской из пулемета. Водитель скончался на месте вследствие полученных огнестрельных ранений.

Ранее Верховный суд ДНР заочно приговорил к пожизненному заключению в колонии особого режима младшего инспектора комендантского отделения морской охраны государственной пограничной службы Украины Алексея Гребенкина.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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