Пограничника ВСУ заочно приговорили к пожизненному заключению
Верховный суд ДНР заочно приговорил к пожизненному заключению в колонии особого режима младшего инспектора комендантского отделения морской охраны государственной пограничной службы Украины Алексея Гребенкина. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на прокуратуру региона.
Осужденного обвинили в убийствах и покушениях, совершенных организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти, а также жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.
Следствие установило, что в марте прошлого года фигурант вместе с другими военными открыл стрельбу из пулеметов и автоматов по автомобилям, двигавшимся по дороге Мангуш — Мариуполь. Отмечается, что на ручках дверей и зеркалах заднего вида обстреливаемых автомобилей были привязаны белые ленты, означавшие, что в салоне находятся мирные жители.
Ранее украинский суд заочно приговорил 52 депутатов Госдумы России к лишению свободы за посягательство на территориальную целостность украинского государства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru