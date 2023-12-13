Пограничника ВСУ заочно приговорили к пожизненному заключению

Верховный суд ДНР заочно приговорил к пожизненному заключению в колонии особого режима младшего инспектора комендантского отделения морской охраны государственной пограничной службы Украины Алексея Гребенкина. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

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Осужденного обвинили в убийствах и покушениях, совершенных организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти, а также жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.

Следствие установило, что в марте прошлого года фигурант вместе с другими военными открыл стрельбу из пулеметов и автоматов по автомобилям, двигавшимся по дороге Мангуш — Мариуполь. Отмечается, что на ручках дверей и зеркалах заднего вида обстреливаемых автомобилей были привязаны белые ленты, означавшие, что в салоне находятся мирные жители.

Ранее украинский суд заочно приговорил 52 депутатов Госдумы России к лишению свободы за посягательство на территориальную целостность украинского государства.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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