Суд заочно приговорил иноагента Милова к восьми годам колонии за фейки о ВС РФ
Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии общего режима Владимира Милова (признан в РФ иноагентом) за «фейки» о Вооруженных силах России. Об этом сообщил ТАСС.
Отмечается, что срок заключения Милова будет исчисляться с момента его прибытия в Россию или экстрадиции. Он находится в международном розыске.
Уголовное дело против Милова было возбуждено из-за его видеороликов на YouTube, в которых он говорил о военной операции на Украине. В апреле 2022 года Милов заявил, что уехал из России из-за опасений, что его могут арестовать.
Ранее жителя Тольятти, который испортил плакаты с героями специальной военной операции, приговорили к шести годам заключения. Суд установил, что в 2022 году фигурант неоднократно портил плакаты с изображением российских военных-героев СВО. Мужчина вовлек в вандализм своего сына-подростка. Правоохранители вычислили 46-летнего злоумышленника, против него возбудили уголовное дело о дискредитации армии, вандализме, вовлечении несовершеннолетнего в преступление, передает «Радиоточка НСН».
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