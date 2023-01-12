Источник сообщил об обнаружении схрона диверсантов, планировавших теракты в Луганске

Министерство государственной безопасности и МВД Луганской народной республики обнаружили схрон украинских диверсантов, которые планировали теракты в Луганске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

СМИ: В ЛНР спецслужбы обнаружили схроны украинских диверсантов

Отмечается, что правоохранители выявили «тайник для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных групп», в котором обнаружили несколько пулеметов, гранатометы, патроны, выстрел к пушке 2А28.

«Заряды, не подлежащие изъятию, уничтожены на месте обнаружения схрона», — указал источник.

Силовики устанавливают лиц, причастных к террористической деятельности, пишет «Свободная пресса».

Ранее правоохранители нашли в Херсонской области крупный тайник с вооружением, предназначенным для украинских диверсантов, напоминает РИА ФАН. В схроне обнаружили шесть мин, более 240 патронов, два выстрела для противотанкового гранатомета и другие элементы оружия и боеприпасов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеЛуганскЛНР
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