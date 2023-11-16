Военнослужащего ВСУ приговорили к 16 годам строгого режима за передачу информации
Командира роты отдельного горно-штурмового батальона ВСУ, старшего лейтенанта Андрея Савчука приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Приговор вынес Верховный суд ЛНР. Соответствующая информация размещена на портале Главной военной прокуратуры.
Военнослужащего обвинили в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном группой лиц, общеопасным способом, по мотивам политической, идеологической вражды, жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов» и умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом, повлекшим причинение значительного ущерба.
Следствие установило, что Савчук с помощью планшета и квадрокоптера определил 3 июня прошлого года точные координаты ряда жилых домов в населенном пункте Николаевка. На основании этих данных был произведен обстрел поселка из реактивной системы залпового огня «Град», дома получили повреждения.
Ранее Верховный суд ДНР приговорил к 30 годам лишения свободы в колонии строгого режима военнослужащего ВСУ, 37-летнего фельдшера медпункта Виталия Матвиенко, за расстрел шестерых мирных жителей Мариуполя и покушение на убийство еще четырех. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Военнослужащего ВСУ приговорили к 16 годам строгого режима за передачу информации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru