Военнослужащий ВСУ получил 14 лет колонии за выстрел по мирным жителям
Военнослужащего ВСУ Романа Бондаренко приговорили к 14 годам колонии строгого режима в Луганске. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на Главную военную прокуратуру.
Отмечается, что осужденный, находясь на посту в населенном пункте Счастье 25 февраля 2022 года, потребовал информацию о перемещениях российской армии от местных жителей, однако те отказались что-либо сообщать украинскому военному. Движимый ненавистью к местным жителям, Бондаренко произвел выстрел по автомобилю, которым управляла 47-летняя женщина из подствольного гранатомета. Пострадавшая получила минно-взрывную травму.
Потерпевшая осталась жива благодаря оперативно полученной медпмощи. Бондаренко полностью признал вину и раскаялся.
Ранее командира 2-й роты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Александра Чоловского заочно приговорили к 26 годам лишения свободы в колонии строгого режима за приказ об убийстве мирного жителя. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru