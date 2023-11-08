Военное крыло ХАМАС: Тель-Авив обстрелян ракетами

Военное крыло палестинского движения ХАМАС заявило, что обстреляло Тель-Авив, сообщает РИА Новости.

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Это стало ответом на массовые убийства мирных жителей, следует из заявления группировки.

Ранее Израиль отказался от гуманитарной паузы в Газе до освобождения заложников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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