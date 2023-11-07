СМИ: Байден призвал Нетаньяху согласиться на трехдневную паузу в боях

По информации издания, Байден полагает, что трехдневная пауза позволит достичь прогресса в переговорах с палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников.

США и Катар обсуждают предложение об освобождении ХАМАС 10-15 заложников. Палестинское движение воспользуется паузой для передачи списка пленных.

Как сообщает «Радиоточка НСН», министр обороны Израиля Йоав Галант 7 ноября заявил, что паузы в боях не будет до освобождения заложников. ХАМАС удерживает 248 пленных.

