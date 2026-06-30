Россия закрыла часть погранпереходов с Финляндией, Латвией и Эстонией

С 1 июля 2026 года на ряде железнодорожных пунктов пропуска на границе с Финляндией, Латвией и Эстонией будет временно прекращено перемещение людей, транспорта, товаров и грузов. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

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Ограничение затронет отдельные участки госграницы, в том числе Выборг и Светогорск в Ленинградской области, Вяртсиля и Люття в Республике Карелия, Санкт‑Петербург‑Финляндский в Санкт‑Петербурге, а также Печоры‑Псковские и Пыталово в Псковской области.

Министерство иностранных дел РФ должно проинформировать о принятом решении власти Финляндии, Эстонии и Латвии.

Ранее глава подразделения пограничной безопасности погранохраны Финляндии Юсси Напола заявил, что в случае открытия границы с Россией движение возобновят лишь частично, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Демьянчук Александр
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