Ученые зафиксировали на Солнце следы гибели неизвестной кометы
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в своём Telegram‑канале рассказала о разрушении безымянной кометы — она распадается из‑за слишком близкого подлёта к Солнцу.
По словам исследователей, это небольшой космический объект, который прежде не был внесён в каталоги и не имел собственного наименования. Камень, сформировавшийся миллиарды лет назад, сейчас гибнет на Солнце.
Кроме того, 21 июня учёные зафиксировали на Солнце вспышку класса M2.6 — это предпоследний уровень мощности. Начало события пришлось на 05:25 мск, а максимальной силы вспышка достигла в 05:46. До этого астрономы зарегистрировали три менее мощные вспышки класса C, последняя из них (уровня C1.1) произошла в 11:31 мск, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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