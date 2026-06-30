Ученые зафиксировали на Солнце следы гибели неизвестной кометы

По словам исследователей, это небольшой космический объект, который прежде не был внесён в каталоги и не имел собственного наименования. Камень, сформировавшийся миллиарды лет назад, сейчас гибнет на Солнце.



Кроме того, 21 июня учёные зафиксировали на Солнце вспышку класса M2.6 — это предпоследний уровень мощности. Начало события пришлось на 05:25 мск, а максимальной силы вспышка достигла в 05:46. До этого астрономы зарегистрировали три менее мощные вспышки класса C, последняя из них (уровня C1.1) произошла в 11:31 мск, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

