RT опубликует первую серию дневников из освобожденного Северска

Съемочной группе удалось снять, как российские охотники за БПЛА осваивали город и принимали воздушные бои на себя.

Северск считается воротами для выхода к Краматорску и Славянску, а впоследствии — полного освобождения ДНР.

Ранее российская армия освободила в Запорожской области населённые пункты Лесное и Ровное. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

