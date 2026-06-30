RT опубликует первую серию дневников из освобожденного Северска
Первая серия дневников военного корреспондента — документалиста Клима Поплавского, снятая в освобожденном в конце 2025 года Северске (ДНР), будет представлена 30 июня на площадках RT.
Совместно с оператором Виктором Кирчевым Поплавский провел с эвакуационной группой в Северске два месяца. Военные помогали выехать оставшимся мирным жителям.
Съемочной группе удалось снять, как российские охотники за БПЛА осваивали город и принимали воздушные бои на себя.
Северск считается воротами для выхода к Краматорску и Славянску, а впоследствии — полного освобождения ДНР.
Ранее российская армия освободила в Запорожской области населённые пункты Лесное и Ровное. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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