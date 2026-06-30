RT опубликует первую серию дневников из освобожденного Северска

Первая серия дневников военного корреспондента — документалиста Клима Поплавского, снятая в освобожденном в конце 2025 года Северске (ДНР), будет представлена 30 июня на площадках RT.

Совместно с оператором Виктором Кирчевым Поплавский провел с эвакуационной группой в Северске два месяца. Военные помогали выехать оставшимся мирным жителям.

ВС РФ освободили Лесное и Ровное в Запорожской области

Съемочной группе удалось снять, как российские охотники за БПЛА осваивали город и принимали воздушные бои на себя.

Северск считается воротами для выхода к Краматорску и Славянску, а впоследствии — полного освобождения ДНР.

Ранее российская армия освободила в Запорожской области населённые пункты Лесное и Ровное. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:СъемкиСпецоперацияДНР

Горячие новости

Все новости

партнеры