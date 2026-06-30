Две квартиры Артемия Лебедева принудительно продали на аукционе в Киеве
Принадлежащие российскому дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву две квартиры в Киеве ушли с молотка в принудительном порядке. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Фонд государственного имущества Украины.
Жилье находится в Шевченковском и Голосеевском районах, площадь квартир — 138,5 и 193,2 квадратного метра. Их общая стартовая стоимость составляла порядка $550 тысяч.
Одну из квартир приобрела за $301 тысячу украинская компания по производству беспилотников «Генерал Черешня», сообщила на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) пресс-служба компании.
Ранее судебные приставы взыскали с известного российского дизайнера Артемия Лебедева 300 тысяч рублей по иску общественницы Екатерины Мизулиной. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Военкор Подоляка сообщил о прорыве российской армии в Запорожской области
- Роспотребнадзор предупредил туристов об энтеровирусах в Таиланде и Турции
- Политолог объяснила, почему Мерц не уходит в отставку
- Ученые зафиксировали на Солнце следы гибели неизвестной кометы
- Точно в кассу: Как выход «Холопа 3» летом помог кинотеатрам
- Россия закрыла часть погранпереходов с Финляндией, Латвией и Эстонией
- RT опубликует первую серию дневников из освобожденного Северска
- В Чехии потребовали лишить Зеленского ордена Белого льва
- Две квартиры Артемия Лебедева принудительно продали на аукционе в Киеве
- Активисты встали на защиту дома Дикого на востоке Москвы