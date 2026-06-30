Две квартиры Артемия Лебедева принудительно продали на аукционе в Киеве

Принадлежащие российскому дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву две квартиры в Киеве ушли с молотка в принудительном порядке. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Фонд государственного имущества Украины.

Жилье находится в Шевченковском и Голосеевском районах, площадь квартир — 138,5 и 193,2 квадратного метра. Их общая стартовая стоимость составляла порядка $550 тысяч.