В Чехии потребовали лишить Зеленского ордена Белого льва

Депутаты входящей в правящую коалицию чешской партии «Свобода и справедливость» призвали забрать у президента Украины Владимира Зеленского орден Белого льва — высшую награду страны, сообщило агентство ČTK.

Как отметил автор предложения, депутат Йиндржих Райхл, Чехия должна последовать примеру Польши, которая ранее лишила Зеленского ордена Белого орла.

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«Мы не можем молчать, когда наш высший государственный орден носит человек, который называет воинские части в честь нацистских чудовищ», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский отправил по почте орден Белого орла президенту Польши Каролю Навроцкому — так он вернул ранее присуждённую ему награду. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ПолитикаЧехияУкраинаВладимир Зеленский

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