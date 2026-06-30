В Чехии потребовали лишить Зеленского ордена Белого льва
Депутаты входящей в правящую коалицию чешской партии «Свобода и справедливость» призвали забрать у президента Украины Владимира Зеленского орден Белого льва — высшую награду страны, сообщило агентство ČTK.
Как отметил автор предложения, депутат Йиндржих Райхл, Чехия должна последовать примеру Польши, которая ранее лишила Зеленского ордена Белого орла.
«Мы не можем молчать, когда наш высший государственный орден носит человек, который называет воинские части в честь нацистских чудовищ», — подчеркнул он.
Ранее Зеленский отправил по почте орден Белого орла президенту Польши Каролю Навроцкому — так он вернул ранее присуждённую ему награду. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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