В Чехии потребовали лишить Зеленского ордена Белого льва

«Мы не можем молчать, когда наш высший государственный орден носит человек, который называет воинские части в честь нацистских чудовищ», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский отправил по почте орден Белого орла президенту Польши Каролю Навроцкому — так он вернул ранее присуждённую ему награду. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

