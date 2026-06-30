Активисты встали на защиту дома Дикого на востоке Москвы

Отмечается, что здание напрямую связано с именем человека, внесшего колоссальный вклад в российскую культуру. В защиту здания также высказались сотрудник музея театра имени Е.Б. Вахтангова Мария Чернова, народный артист России Александр Пашутин и внучка Дикого, актриса Елена Валюшкина.

В 2025 году дача Дикого, на которой после смерти актера находился музей, в 2025 году была лишена статуса выявленного объекта культурного наследия. Местонахождение владельца здания сейчас неизвестно. Факт снятия особого статуса подтвердили в столичном Департаменте культурного наследия, за его возвращение собрано свыше 500 подписей.

«Теперь ничто не препятствует тому, чтобы кто-либо, если он захочет это сделать, просто уничтожил этот объект», — заявил общественный деятель, краевед Константин Михайлов.

Ранее памятник художнику Ивану Айвазовскому демонтировали в Степанакерте. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

