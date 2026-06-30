Активисты встали на защиту дома Дикого на востоке Москвы
Московские активисты встали на защиту дома народного артиста СССР Алексея Дикого на востоке столицы, который находится под угрозой уничтожении, сообщает РЕН ТВ.
Сейчас дом не обнесен забором, уже есть уведомление о сносе исторического здания. «Коммунальные службы пока снесли только забор, но и это стало проблемой: сейчас к дому есть свободный доступ, его по сути никто не охраняет, он стоит бесхозным», — уточняет телеканал.
Сейчас в доме необходимо ремонтировать перекрытия и крышу. По словам местных жителей, здание надо восстанавливать, а не сносить.
Отмечается, что здание напрямую связано с именем человека, внесшего колоссальный вклад в российскую культуру. В защиту здания также высказались сотрудник музея театра имени Е.Б. Вахтангова Мария Чернова, народный артист России Александр Пашутин и внучка Дикого, актриса Елена Валюшкина.
В 2025 году дача Дикого, на которой после смерти актера находился музей, в 2025 году была лишена статуса выявленного объекта культурного наследия. Местонахождение владельца здания сейчас неизвестно. Факт снятия особого статуса подтвердили в столичном Департаменте культурного наследия, за его возвращение собрано свыше 500 подписей.
«Теперь ничто не препятствует тому, чтобы кто-либо, если он захочет это сделать, просто уничтожил этот объект», — заявил общественный деятель, краевед Константин Михайлов.
Ранее памятник художнику Ивану Айвазовскому демонтировали в Степанакерте. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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