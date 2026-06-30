Несмотря на рекордно низкий рейтинг одобрения (16%), канцлер ФРГ не намерен уходить в отставку. Это яркая иллюстрация того, что власть в стране потеряла связь с народом и с реальностью. Об этом заявила политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Ирина Давидян в беседе с «ФедералПресс».

По ее словам, Мерц не спешит в отставку вслед за премьер-министром Великобритании Киром Стармером с его 19% поддержки, потому что «демонстрирует упрямство, граничащее с безумием» и неспособность признать непопулярность европейской политики, приведушей Германию в упадок.

Давидян назвала крайне плачевными результаты политики Германии, направленной на подчинение интересам США, жесткие антироссийские санкции и безоговорочную поддержку Украины. Германия столкнулась с деиндустриализацией и взлетом цен на энергоносители. Счета населения за бензин и отопление выросли в несколько раз, а реальные доходы рухнули.