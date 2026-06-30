Политолог объяснила, почему Мерц не уходит в отставку
Несмотря на рекордно низкий рейтинг одобрения (16%), канцлер ФРГ не намерен уходить в отставку. Это яркая иллюстрация того, что власть в стране потеряла связь с народом и с реальностью. Об этом заявила политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Ирина Давидян в беседе с «ФедералПресс».
По ее словам, Мерц не спешит в отставку вслед за премьер-министром Великобритании Киром Стармером с его 19% поддержки, потому что «демонстрирует упрямство, граничащее с безумием» и неспособность признать непопулярность европейской политики, приведушей Германию в упадок.
Давидян назвала крайне плачевными результаты политики Германии, направленной на подчинение интересам США, жесткие антироссийские санкции и безоговорочную поддержку Украины. Германия столкнулась с деиндустриализацией и взлетом цен на энергоносители. Счета населения за бензин и отопление выросли в несколько раз, а реальные доходы рухнули.
Мерц же предпочитает игнорировать растущее недовольство, тем циничнее выглядит его отказ от отставки в Бундестаге, отметила политолог. По ее словам, истеблишмент пугает растущая популярность «Альтернативы для Германии» которая ратует за нормализацию партнерских отношений с Россией.
«Именно поэтому Мерц и его окружение будут держаться за власть до последнего. Любые досрочные выборы грозят триумфом правых сил. Германия — только один из примеров того, как сегодня европейские элиты, оторванные от своего народа, предпочитают игнорировать волю избирателей. Будущее покажет, сколько ещё народ ЕС готов терпеть такую “стабильность”», — подчеркнула она.
Ранее Мерц потребовал от России заморозки линии фронта ради начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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