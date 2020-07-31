Во Вьетнаме произошла новая вспышка COVID-19

Число новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 во Вьетнаме в пятницу, 31 июля, достигло 82. Это рекордный суточный прирост в стране за всё время пандемии коронавируса, сообщает агентство Reuters.

По данным Минздрава страны, 26 новых случаев – завозные: их диагностировали у людей, оставшихся на карантине по прибытии в страну.

Вьетнам объявил о появлении более агрессивного типа коронавируса

За минувшие сутки во Вьетнаме также была зафиксирована первая за весь период пандемии смерть от COVID-19.

Ранее во вьетнамском Дананге выявили предположительно более агрессивный и заразный вид коронавируса. Есть мнение, что эта вспышка – продолжение первой волны пандемии.

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