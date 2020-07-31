Во Вьетнаме произошла новая вспышка COVID-19

Число новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 во Вьетнаме в пятницу, 31 июля, достигло 82. Это рекордный суточный прирост в стране за всё время пандемии коронавируса, сообщает агентство Reuters.

По данным Минздрава страны, 26 новых случаев – завозные: их диагностировали у людей, оставшихся на карантине по прибытии в страну.