Иммунолог оценил сообщения об «агрессивном» коронавирусе из Вьетнама
Вспышка агрессивной разновидности коронавируса во Вьетнаме, на самом деле, является продолжением первой волны пандемии COVID-19, заявил иммунолог Михаил Костинов.
По его мнению, речь идёт о естественном процессе, который ещё не завершился. Он также напомнил о вспышках коронавируса в Иране и странах Латинской Америки, сообщает Ura.ru. Новые вспышки инфекции в России будут менее опасными, чем там, потому что у россиян более «натренированная» иммунная система, сказал Костинов.
Иммунолог уверен, что распространение коронавируса продолжится до тех пор, пока все не переболеют или пока не пройдёт массовая вакцинация.
Ранее сообщения о вспышке более агрессивного и заразного коронавируса пришли из вьетнамского Дананга, где им заболели более 10 человек. Считается, что эта версия инфекции быстрее вызывает осложнения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru