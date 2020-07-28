Иммунолог оценил сообщения об «агрессивном» коронавирусе из Вьетнама

По его мнению, речь идёт о естественном процессе, который ещё не завершился. Он также напомнил о вспышках коронавируса в Иране и странах Латинской Америки, сообщает Ura.ru. Новые вспышки инфекции в России будут менее опасными, чем там, потому что у россиян более «натренированная» иммунная система, сказал Костинов.

Иммунолог уверен, что распространение коронавируса продолжится до тех пор, пока все не переболеют или пока не пройдёт массовая вакцинация.

Ранее сообщения о вспышке более агрессивного и заразного коронавируса пришли из вьетнамского Дананга, где им заболели более 10 человек. Считается, что эта версия инфекции быстрее вызывает осложнения.

