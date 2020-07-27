Вьетнам объявил о появлении более агрессивного типа коронавируса

Число пациентов, инфицированных новым, более опасным и агрессивным типом коронавируса, выявленным во Вьетнаме, выросло почти в три раза — известно об 11 случаях, в то время как раньше сообщалось о четырех, двое из которых находятся в реанимации. По сообщению на портале правительства страны, анализ генома показал, что обнаруженная в Дананге разновидность COVID-19 является более заразной, чем известная ранее. По данным исследований, вирус стремительно размножается и быстрее вызывает переход к тяжелому состоянию.

Из-за новых случаев коронавирусной инфекции вьетнамские власти на две недели закрыли город Дананг, прекращены все международные авиарейсы, в том числе репатриационные. Из Дананга было решено эвакуировать туристов - около 80 тысяч человек. Там сейчас находятся туристы из других регионов Вьетнама. Их будут вывозить домой, и после прибытия они должны пройти двухнедельный карантин и сообщить о состоянии своего здоровья властям. Премьер-министр Вьетнама Нгуэн Суан Фук распорядился закрыть в Дананге предприятия, не относящиеся к обеспечению жизнедеятельности города, жителям велено вновь соблюдать социальную дистанцию и не собираться больше чем по 30 человек. Отменены все спортивные, культурные и религиозные мероприятия. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Дананге посольство России рекомендовало россиянам, проживающим в республике, отказаться от поездок в центральные районы Вьетнама.

Новых случаев заболевания коронавирусом во Вьетнаме не было с апреля. Весной Вьетнам сумел быстро справиться с эпидемией за счет оперативного закрытия границ, отслеживания контактов заболевших и введения карантина. По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране зафиксирован 431 случай заражения коронавирусом. Всего же в мире общее число заразившихся составило 16,3 миллиона, из них смертельных случаев - 650 тысяч. Директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что «темпы пандемии ускоряются». В связи с этим он намерен собрать чрезвычайный комитет «для переоценки ситуации с коронавирусом».

Появление более агрессивной разновидности коронавируса COVID-19 подтверждает прогнозы вирусологов, которые и ранее не исключали вероятность мутации инфекции, связанной с ростом ее заразности. По сказанным около месяца назад словам академика РАН Михаила Пальцева, которые приводит РБК, исследования коронавируса «говорят о том, что (…) мутации будут неблагоприятными и появятся более агрессивные формы». Тогда же ученые в Новосибирске создали математическую модель, подтвердившую, что мутации усиливают заразность коронавируса от 2,5 до 8 раз.

